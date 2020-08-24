Трое азербайджанцев вырубили под Нижним Тагилом сосны на 5,5 миллионов рублей

Трое азербайджанцев вырубили под Нижним Тагилом сосны на 5,5 миллионов рублей

Сегодня, 17:26ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Три гражданина Азербайджана вырубили лес на 5,5 миллионов рублей под Нижним Тагилом. Дело было рассмотрено в суде, пишут «Вечерние ведомости».

Трое мужчин вырубали лес под Нижним Тагилом недалеко от Серовского тракта. Полицейские поймали злоумышленников споличным в конце июля 2019 года. На месте преступления была изъята вся добыча и конфискованы инструменты. Всего мужчины вырубили больше 200 кубометров леса, причиненный ущерб был оценен на 5,5 миллионов рублей.

Суд Ленинского района приговорил двоих преступников двум года условно каждого, третий получил срок реальный, так как имелись факты, доказывающие его причастность к распространению наркотиков. Его приговорили к 14 годам лишения свободы.

Ранее тагильчанка получила семь лет за распространение наркотиков через интернет.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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