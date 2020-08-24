Обвиняемых в убийств ребёнка сектантов отправили в психбольницу Екатеринбурга

Такое решения принял суд Ленинского района Екатеринбурга. Обвиняемым изменили меру пресечения и перевели из СИЗО в специальный стационар под постоянное наблюдение. Они пробудут там до конца ноября следующего года.
Тело убитого мальчика было найдено в лесу под Екатеринбургом в ноябре 2019 года. В ходе следственных мероприятий удалось определить двух подозреваемых. Ими оказались глава секты «Ученики Иисуса Христа» Земфира Гайнуллина и её последователь, который оказался так же отцом убитого ребёнка.
Следствием выдвигались версии о том, что ребенка избивали плётками.