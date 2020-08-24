Обвиняемых в убийств ребёнка сектантов отправили в психбольницу Екатеринбурга

Обвиняемых в убийств ребёнка сектантов отправили в психбольницу Екатеринбурга

Сегодня, 17:36ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге сктанты, один из которых является отцом убитого мальчика, переведены в психиатрическую больницу из СИЗО, пишет Znak.

Такое решения принял суд Ленинского района Екатеринбурга. Обвиняемым изменили меру пресечения и перевели из СИЗО в специальный стационар под постоянное наблюдение. Они пробудут там до конца ноября следующего года.

Тело убитого мальчика было найдено в лесу под Екатеринбургом в ноябре 2019 года. В ходе следственных мероприятий удалось определить двух подозреваемых. Ими оказались глава секты «Ученики Иисуса Христа» Земфира Гайнуллина и её последователь, который оказался так же отцом убитого ребёнка.

Следствием выдвигались версии о том, что ребенка избивали плётками.

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Екатеринбург
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