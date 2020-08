В Екатеринбурге умер врач Евгений Соловьев, который в советские годы работал главным педиатром города, сообщает пресс-служба мэрии.

Евгений Соловьев работал педиатром в горбольнице № 15. С 1981 года стал главным врачом больницы № 39. С 1985 года Соловьев работал главным педиатром горздравотдела Свердловска. Позднее возглавил отдел медпомощи детям в региональном Минздраве. В пресс-службе администрации отметили, что Евгений Соловьев посвятил медицине всю жизнь. Прощание с ним пройдет 25 августа.

