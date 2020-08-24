В Серове двум местным жителям грозит до пяти лет лишения свободы за шутку с гранатой

По горячим следам подозреваемые были найдены, в отношении их возбудили уголовное дело за хулиганство (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Санкции по данной статье предусматривают штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.