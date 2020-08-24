В Серове двум местным жителям грозит до пяти лет лишения свободы за шутку с гранатой

В ночь на 23 августа перекрыли центральную улицу Серова из-за гранаты, оставленной на капоте автомобиля.
По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Ленина. На капоте автомобиля, который стоял на светофоре, рядом с лобовым стеклом, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения оставили предмет, похожий на гранату Ф-1.
Водитель, опасаясь угрозы взрыва, вызвал спецслужбы. Прибыли полиция, пожарные, скорая помощь, а также Росгвардия. Специалисты-взрывотехники прибыли только под утро и установили, что граната учебная и никакой опасности не представляет.
По горячим следам подозреваемые были найдены, в отношении их возбудили уголовное дело за хулиганство (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Санкции по данной статье предусматривают штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Напомним, что в августе в Свердловской области неизвестные «заминировали» суды и больницы.