В Свердловской области «заминировали» четыре электростанции

В Свердловской области «заминировали» четыре электростанции

Сегодня, 18:41ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В офис свердловского филиала крупного владельца группы ТЭЦ поступило сообщение о минировании. Все ТЭЦ области были эвакуированы, сообщает Znak.

Сообщение поступило в адрес ПАО «Т-ПЛЮС», которому принадлежит четыре объекта электроснабжения данного типа — Ново-Свердловская ТЭЦ, Свердловская ТЭЦ и Первоуральская ТЭЦ и ТЭЦ Академическая. Эвакуировали все, так как сообщавший о минировании не сообщил на какой именно электростанции заложен заряд.

Все объекты были проверены сотрудниками МЧС, подъезды к объектам были перегорожены силами сотрудников ГИБДД.

Подписчики группы «Инцидент | Первоуральск» сообщают, что на Первоуральскую ТЭЦ были введены силы национальной гвардии, с автоматами и служебными собаками.

Недавно в Свердловской области поступало сообщение о минировании судов и больниц.

Также неизвестные в августе «минировали» поезда и самолёты.

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