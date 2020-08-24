В Свердловской области «заминировали» четыре электростанции

Сообщение поступило в адрес ПАО «Т-ПЛЮС», которому принадлежит четыре объекта электроснабжения данного типа — Ново-Свердловская ТЭЦ, Свердловская ТЭЦ и Первоуральская ТЭЦ и ТЭЦ Академическая. Эвакуировали все, так как сообщавший о минировании не сообщил на какой именно электростанции заложен заряд.
Все объекты были проверены сотрудниками МЧС, подъезды к объектам были перегорожены силами сотрудников ГИБДД.
Подписчики группы «Инцидент | Первоуральск» сообщают, что на Первоуральскую ТЭЦ были введены силы национальной гвардии, с автоматами и служебными собаками.
Недавно в Свердловской области поступало сообщение о минировании судов и больниц.
Также неизвестные в августе «минировали» поезда и самолёты.