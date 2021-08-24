Бойцы с автоматами задержали несколько десятков человек в Екатеринбурге

Бойцы с автоматами задержали несколько десятков человек в Екатеринбурге
Бойцы с автоматами задержали несколько десятков человек в Екатеринбурге
Сегодня, 21:12ПроисшествияФото: E1.RU
Силовики задержали десятки человек во двор дома № 231 на улице Чкалова в Екатеринбурге. Инцидент произошел 24 августа.

По словам свидетеля происходящего, были задержаны лица ближнего зарубежья, которые с утра начали собираться во дворе дома. Компания людей что-то тихо осуждала между собой, сообщает Е1.

Ситуацию также прокомментировал глава пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Он заявил, что бойцы Росгвардии прибыли в данный микрорайон, так как силовики получили информацию о том, что среди собравшихся могут быть граждане, которые находятся в розыске, либо имеют отношение к нарушению законодательства России. На данный момент полицейские уже установили личности людей. По данному факту осуществляется проверка.

Фото:E1.RU

Напомним, 12 августа стало известно, что Верх-Исетский районный суд отправил за решетку участников криминальной «стрелки» в Екатеринбурге в ресторане EatMeet.

Сюжеты:
Екатеринбург
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