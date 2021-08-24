Бойцы с автоматами задержали несколько десятков человек в Екатеринбурге

По словам свидетеля происходящего, были задержаны лица ближнего зарубежья, которые с утра начали собираться во дворе дома. Компания людей что-то тихо осуждала между собой, сообщает Е1.
Ситуацию также прокомментировал глава пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Он заявил, что бойцы Росгвардии прибыли в данный микрорайон, так как силовики получили информацию о том, что среди собравшихся могут быть граждане, которые находятся в розыске, либо имеют отношение к нарушению законодательства России. На данный момент полицейские уже установили личности людей. По данному факту осуществляется проверка.
Напомним, 12 августа стало известно, что Верх-Исетский районный суд отправил за решетку участников криминальной «стрелки» в Екатеринбурге в ресторане EatMeet.