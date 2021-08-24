Бойцы с автоматами задержали несколько десятков человек в Екатеринбурге

Он заявил, что бойцы Росгвардии прибыли в данный микрорайон, так как силовики получили информацию о том, что среди собравшихся могут быть граждане, которые находятся в розыске, либо имеют отношение к нарушению законодательства России. На данный момент полицейские уже установили личности людей. По данному факту осуществляется проверка.