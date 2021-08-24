Четверо полицейских признали виновными в смерти задержанного в Асбесте

По факту смерти человека в здании МО Асбестовский проведены несколько проверок, в том числе служебная. Как рассказал изданию Е1 начальник пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых, четыре правоохранителя привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Одному из них объявлено неполное служебное соответствие, еще троим объявлен строгий выговор, еще два сотрудника будут наказаны по выходе из отпуска, добавил Горелых.
Тело уральца обнаружили только утром при проверке - в камере для содержания задержанных нет окошка, через которое дежурные сотрудники могли бы следить за действиями нарушителя. По результатам прокурорской проверки отделу полиции в Асбесте вынесено предписание об устранении нарушений приказов и норм о нахождении административно задержанных, способствовавших смерти мужчины.
Напомним, инцидент произошёл 30 июля. В этот день мужчина будучи пьяным забрался на третий этаж в чужую квартиру через балкон. Приехавшие правоохранители задержали дебошира и поместили его в камеру для задержанных. Утром, совершая обход, дежурный сотрудник обнаружил Фетодова мертвым со следами суицида.
В Нижнем Тагиле завершилось громкое дело по обвинению сотрудников ОП №17 в смерти задержанного Станислава Головко – МВД по решению суда выплатило большую компенсацию родственнице погибшего, а троих правоохранителей признали виновными в превышении должностных полномочий.