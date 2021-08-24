Четверо полицейских признали виновными в смерти задержанного в Асбесте

Тело уральца обнаружили только утром при проверке - в камере для содержания задержанных нет окошка, через которое дежурные сотрудники могли бы следить за действиями нарушителя. По результатам прокурорской проверки отделу полиции в Асбесте вынесено предписание об устранении нарушений приказов и норм о нахождении административно задержанных, способствовавших смерти мужчины.