Эвакуация людей началась с горнолыжного курорта из-за пожара у горы Волчиха

Эвакуация людей началась с горнолыжного курорта из-за пожара у горы Волчиха
Эвакуация людей началась с горнолыжного курорта из-за пожара у горы Волчиха
Сегодня, 18:04ПроисшествияФото: E1.RU
С горнолыжного курорта «Волчиха» началась эвакуация людей из-за лесного пожара. Посетителей там летом нет, но остаются сотрудники, которых сейчас вывозят.

Ближайшими пунктами на данный момент являются СНТ «Волчиха» и поселок Магнитка. Они располагаются в 2-3 километрах от пожара, сообщили в региональном МЧС, пишет Е1. На автодороге Р354 на 101-м километре распространился пожар в сторону горнолыжного курорта, а также садового товарищества. Автомобилисты и садоводы информируются.

Напомним, Пермский тракт из-за пожара перекрыт в оба направления. Возможной причиной пожара называется костер. В ликвидации возгорания задействованы 71 человек и 17 единиц техники. В связи со стихией губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения.

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