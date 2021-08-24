Эвакуация людей началась с горнолыжного курорта из-за пожара у горы Волчиха

С горнолыжного курорта «Волчиха» началась эвакуация людей из-за лесного пожара. Посетителей там летом нет, но остаются сотрудники, которых сейчас вывозят.

Ближайшими пунктами на данный момент являются СНТ «Волчиха» и поселок Магнитка. Они располагаются в 2-3 километрах от пожара, сообщили в региональном МЧС, пишет Е1. На автодороге Р354 на 101-м километре распространился пожар в сторону горнолыжного курорта, а также садового товарищества. Автомобилисты и садоводы информируются. Напомним, Пермский тракт из-за пожара перекрыт в оба направления. Возможной причиной пожара называется костер. В ликвидации возгорания задействованы 71 человек и 17 единиц техники. В связи со стихией губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения. Евгений Куйвашев дал поручения в связи с пожаром возле уральской горы Волчиха

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter