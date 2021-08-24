Евгений Куйвашев дал поручения в связи с пожаром возле уральской горы Волчиха

В тушении задействованы сотрудники Уральской авиабазы совместно с сотрудниками МЧС. В общей сложности к ликвидации привлечено 70 человек личного состава и 12 единиц техники. Также принимает участие пожарный вертолет МИ-8, планируется вылет еще одного от Росгвардии, а еще должен прибыть на место пожарный поезд, сообщает департамент информационной политики.
В связи с тем, что наблюдается сильное задымление, решено перекрыть движение на трассе Пермь — Екатеринбург в обоих направлениях. Объезд организован село Первомайское, поселок Билимбай, город Первоуральск до транспортной развязки км 325+450 (Пермь-Екатеринбург).
На подъездах к местам перекрытия дежурят сотрудники ГИБДД. Они информируют водителей о ситуации и предлагают отправиться в объезд.
Также по поручению губернатора на место выехал глава Первоуральского ГО Игорь Кабец.
Напомним, пожар в районе горы Волчевка возник днем 24 августа. О задымлении рассказывали очевидцы. Сначала движение на трассе было перекрыто частично.