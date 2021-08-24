Евгений Куйвашев дал поручения в связи с пожаром возле уральской горы Волчиха

Евгений Куйвашев дал поручения в связи с пожаром возле уральской горы Волчиха
Евгений Куйвашев дал поручения в связи с пожаром возле уральской горы Волчиха
Сегодня, 17:42ПроисшествияФото: E1.RU
В связи с лесным пожаром площадью в 50 гектаров на территории Свердловской области в районе горы Волчиха губернатор региона Евгений Куйвашев дал поручения.

В тушении задействованы сотрудники Уральской авиабазы совместно с сотрудниками МЧС. В общей сложности к ликвидации привлечено 70 человек личного состава и 12 единиц техники. Также принимает участие пожарный вертолет МИ-8, планируется вылет еще одного от Росгвардии, а еще должен прибыть на место пожарный поезд, сообщает департамент информационной политики.

В связи с тем, что наблюдается сильное задымление, решено перекрыть движение на трассе Пермь — Екатеринбург в обоих направлениях. Объезд организован село Первомайское, поселок Билимбай, город Первоуральск до транспортной развязки км 325+450 (Пермь-Екатеринбург).

На подъездах к местам перекрытия дежурят сотрудники ГИБДД. Они информируют водителей о ситуации и предлагают отправиться в объезд.

Также по поручению губернатора на место выехал глава Первоуральского ГО Игорь Кабец.

Напомним, пожар в районе горы Волчевка возник днем 24 августа. О задымлении рассказывали очевидцы. Сначала движение на трассе было перекрыто частично.

Материалы по теме:
пожарлесной пожартушение пожаровприродный пожарпожары в Свердловской области
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы