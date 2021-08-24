Евгений Куйвашев дал поручения в связи с пожаром возле уральской горы Волчиха

В тушении задействованы сотрудники Уральской авиабазы совместно с сотрудниками МЧС. В общей сложности к ликвидации привлечено 70 человек личного состава и 12 единиц техники. Также принимает участие пожарный вертолет МИ-8, планируется вылет еще одного от Росгвардии, а еще должен прибыть на место пожарный поезд, сообщает департамент информационной политики.