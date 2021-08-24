«Гейзер» с кипятком забил из-под земли на Уралмаше в Екатеринбурге

В местной теплосетевой компании объяснили, что авария произошла на ветхих сетях. Это связанно с тем, что данные сети нуждаются в срочном ремонте. На данный момент участок был локализован, теперь бригада рабочих занимается заменой трубы. Планируется, что в 2021 году пройдет реконструкция данного участка, сообщает Е1.