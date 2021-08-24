«Гейзер» с кипятком забил из-под земли на Уралмаше в Екатеринбурге

«Гейзер» с кипятком забил из-под земли на Уралмаше в Екатеринбурге
«Гейзер» с кипятком забил из-под земли на Уралмаше в Екатеринбурге
Сегодня, 19:42ПроисшествияФото: скриншот видео E1.RU
Фонтан с горячей водой появился в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге. Инцидент случился на пересечении улиц Калинина и Орджоникидзе.

В местной теплосетевой компании объяснили, что авария произошла на ветхих сетях. Это связанно с тем, что данные сети нуждаются в срочном ремонте. На данный момент участок был локализован, теперь бригада рабочих занимается заменой трубы. Планируется, что в 2021 году пройдет реконструкция данного участка, сообщает Е1.

Видео:E1.RU

Напомним, 21 августа стало известно, что в Черноисточинске улица 2-й Советской из-за коммунальной аварии превратилась в реку. На фотографиях с места событий можно увидеть, что вода прошла через двор частного дома и затопила улицу.

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Екатеринбург
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