Машину медика сжег ночью неизвестный в Каменск-Уральском

Около 03.00 неизвестный мужчина в темной одежде с капюшоном подошел к автомобилю Renault Captur, облил его воспламеняющейся жидкостью и поджег. С места происшествия виновный убежал, сообщается в группе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «Вконтакте».
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полицейскими проводится проверка после инцидента, пишет Znak.
Он отметил, что тревожное сообщение поступило от местных жителей в 03.04. Они рассказали, что во дворе на улице Калинина горит Renault Captur 2020 года выпуска, а авто принадлежит сотруднику медучреждения.
Прибывшие представители МВД на место установили, что возгорание началось в моторном отсеке. Огонь перебросился на стоявший рядом ВАЗ-2111. Точная причина пожара выясняется.