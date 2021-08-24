Машину медика сжег ночью неизвестный в Каменск-Уральском

Автомобиль работника медицинского учреждения поджег неизвестный ночью 24 августа в Каменске-Уральском. В результате огонь перекинулся на еще одно авто. Оно также сгорело.

Около 03.00 неизвестный мужчина в темной одежде с капюшоном подошел к автомобилю Renault Captur, облил его воспламеняющейся жидкостью и поджег. С места происшествия виновный убежал, сообщается в группе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «Вконтакте». По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полицейскими проводится проверка после инцидента, пишет Znak. Он отметил, что тревожное сообщение поступило от местных жителей в 03.04. Они рассказали, что во дворе на улице Калинина горит Renault Captur 2020 года выпуска, а авто принадлежит сотруднику медучреждения. Прибывшие представители МВД на место установили, что возгорание началось в моторном отсеке. Огонь перебросился на стоявший рядом ВАЗ-2111. Точная причина пожара выясняется.

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