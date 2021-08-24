Мужчина с коляской перебегал на «красный» перекресток на Вые в Нижнем Тагиле

Мужчина с ребенком перебегал дорогу на красный свет светофора по диагонали на перекрестке Красноармейская — Космонавтов в Нижнем Тагиле. Очевидцы засняли инцидент на видео.

Мужчина был неадекватен, отмечают очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте. Они отметили, что только благодаря реакции водителей, не произошло ДТП с погибшими или пострадавшими. И чем только думали мозги этого молодого горе-папаши когда он совершал столь экстремальный и опасный манёвр на проезжей части дороги. Идти через поток машин, да ещё с коляской, в которой находился маленький ребёнок?!возмущается подписчица. Фото: скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил" "ВКонтакте" В Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru сообщили, что по данному факту начата проверка. В соответствии с ПДД РФ запрещается переходить проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, запрещается переходить проезжую часть по диагонали при отсутствии диагональной дорожной разметки. Мужчина нарушает ПДД, а также подвергает опасности жизнь и здоровье ребенка, сообщили в отделе пропаганды. Там отметили, что за данное нарушение полагается наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Напомним, 18 августа водитель Mazda СX-5 сбил бабушку и ее 8-летнюю внучку на одной из улиц Каменска-Уральского. Обе пострадавшие погибли.

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