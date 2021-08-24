«Просто неба не видно»: полыхающий пожар в Пышминском районе попал на видео

Пепел падает с неба. Просто неба не видно. Где режим ЧС? Полыхает, дышать невозможно. Видимость — метров 10, рассказал Е1 очевидец.
Также он заснял пожарную машину, которая стоит на обочине. Мужчина возмутился, что стоит всего одна машина.
Напомним, ранее министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов рассказал, что на данный момент самый большой пожар в регионе наблюдается в Пышминском ГО. Там огонь распространился на 800 гектаров. Еще один пожар в Первоуральском ГО полыхает уже неделю. Там площадь распространения достигла 500 гектаров.