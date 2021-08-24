«Просто неба не видно»: полыхающий пожар в Пышминском районе попал на видео

«Просто неба не видно»: полыхающий пожар в Пышминском районе попал на видео
«Просто неба не видно»: полыхающий пожар в Пышминском районе попал на видео
Сегодня, 08:06ПроисшествияФото: 1MI
Пожар, который полыхает в Пышминском районе Свердловской области в деревне Смородинка, очевидцы засняли на видео.

Пепел падает с неба. Просто неба не видно. Где режим ЧС? Полыхает, дышать невозможно. Видимость — метров 10, рассказал Е1 очевидец.

Также он заснял пожарную машину, которая стоит на обочине. Мужчина возмутился, что стоит всего одна машина.

Видео:E1.RU

Напомним, ранее министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов рассказал, что на данный момент самый большой пожар в регионе наблюдается в Пышминском ГО. Там огонь распространился на 800 гектаров. Еще один пожар в Первоуральском ГО полыхает уже неделю. Там площадь распространения достигла 500 гектаров.

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