«Просто неба не видно»: полыхающий пожар в Пышминском районе попал на видео

Напомним, ранее министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов рассказал, что на данный момент самый большой пожар в регионе наблюдается в Пышминском ГО. Там огонь распространился на 800 гектаров. Еще один пожар в Первоуральском ГО полыхает уже неделю. Там площадь распространения достигла 500 гектаров.