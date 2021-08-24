Сканы паспортов 1,3 млн клиентов Oriflame «утекли» в сеть

Они могут быть использованы для мошеннических действий, предупреждают эксперты, пишет «Коммерсант». В компании на данный момент проводится расследование инцидента.
На теневой площадке RaidForums издание обнаружило, что база клиентов выставлена на продажу. На сайте «Орифлейм» же сообщается, что 31 июля и 1 августа прошла серия кибератак на сайт, которые привели ко взлому информационных систем. Однако в компании уверяют, что данные банковских счетов, телефонов пароли, а также другие операции не задеты.
В компании отметили, что среди пострадавших не только клиенты из России, но и стран СНГ и Азии. Теперь кибербезопасность усилена, а инцидент расследуется совместно с правоохранительными органами.
По мнению управляющего RTM Group Евгения Царева, стоимость базы может достигать сотен тысяч долларов, так как с помощью поддельных документов можно совершить немало мошеннических операций. Он рассказал, что копия реального паспорта является исходной точкой во всех мошеннических схемах.
Напомним, в 2020 году в открытом доступе оказались данные 19 миллионов клиентов компании Эйвон, включая имена, номера телефонов, даты рождения, электронные почты и адреса.