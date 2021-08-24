Сканы паспортов 1,3 млн клиентов Oriflame «утекли» в сеть

На теневой площадке RaidForums издание обнаружило, что база клиентов выставлена на продажу. На сайте «Орифлейм» же сообщается, что 31 июля и 1 августа прошла серия кибератак на сайт, которые привели ко взлому информационных систем. Однако в компании уверяют, что данные банковских счетов, телефонов пароли, а также другие операции не задеты.