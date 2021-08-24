Слетевшего с байка на трассе уральца насмерть переехал грузовик

Водитель мотоцикла передвигался по трассе без прав. Он наехал на препятствие и опрокинулся. Затем мужчину, лежащего на дороге, переехал грузовик Volvo. Мотоциклист скончался на месте ДТП от полученных травм
По словам водителя грузовика из Челябинска, он ехал в сторону Перми. На трассе было темно, он заметил на обочине автомобили с аварийными сигнализациями и людей. Чтобы избежать столкновения, он перестроился на соседнюю полосу и увидел предмет на дороге. Экстренное торможение не помогло, водитель большегруза наехал на человека, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
Напомним, 13 августа под Нижним Тагилом насмерть разбился на мотоцикле прапорщик полиции. Он погиб на месте ДТП.