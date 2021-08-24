Вместо 15 миллионов всего два получит тагильская семья за убитую смесителем дочь

Судебное разбирательство шло два года. Родители погибшего ребёнка в исковом заявлении заявили сумму компенсаций в 15 миллионов рублей – по 5 миллионов на мать и отца соответственно и столько же за гибель девочки. Однако им присудили намного меньше – каждому из родителей по 800 тысяч рублей, ещё полмиллиона – на ребёнка. Помимо этого, ответчики по делу обязаны выплатить потерпевшим и расходы на захоронение ребёнка, пишет АН «Между строк».