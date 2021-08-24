Вместо 15 миллионов всего два получит тагильская семья за убитую смесителем дочь

Вместо 15 миллионов всего два получит тагильская семья за убитую смесителем дочь
Вместо 15 миллионов всего два получит тагильская семья за убитую смесителем дочь
Сегодня, 17:48ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Дзержинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор по делу об убийстве смесителем восьмилетней девочки.

Судебное разбирательство шло два года. Родители погибшего ребёнка в исковом заявлении заявили сумму компенсаций в 15 миллионов рублей – по 5 миллионов на мать и отца соответственно и столько же за гибель девочки. Однако им присудили намного меньше – каждому из родителей по 800 тысяч рублей, ещё полмиллиона – на ребёнка. Помимо этого, ответчики по делу обязаны выплатить потерпевшим и расходы на захоронение ребёнка, пишет АН «Между строк».

Трагедия произошла 1 июня 2019 года. Вечером шестилетний мальчик скинул водопроводный кран на голову девочке с балкона девятого этаже дома по адресу Ленинградский проспект, 16. Пострадавшую увезли в больницу, где она скончалась на следующий день. СКР возбудило уголовное дело по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), однако его пришлось прекратить из-за отсутствия оснований, так как данная статья предусматривает, что родители не только не воспитывают своего ребёнка, но и жестоко к нему относятся.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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