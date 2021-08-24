Вместо 15 миллионов всего два получит тагильская семья за убитую смесителем дочь

Судебное разбирательство шло два года. Родители погибшего ребёнка в исковом заявлении заявили сумму компенсаций в 15 миллионов рублей – по 5 миллионов на мать и отца соответственно и столько же за гибель девочки. Однако им присудили намного меньше – каждому из родителей по 800 тысяч рублей, ещё полмиллиона – на ребёнка. Помимо этого, ответчики по делу обязаны выплатить потерпевшим и расходы на захоронение ребёнка, пишет АН «Между строк».
Трагедия произошла 1 июня 2019 года. Вечером шестилетний мальчик скинул водопроводный кран на голову девочке с балкона девятого этаже дома по адресу Ленинградский проспект, 16. Пострадавшую увезли в больницу, где она скончалась на следующий день. СКР возбудило уголовное дело по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), однако его пришлось прекратить из-за отсутствия оснований, так как данная статья предусматривает, что родители не только не воспитывают своего ребёнка, но и жестоко к нему относятся.