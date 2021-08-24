Водитель фургона погиб после столкновения с грузовиком MAN на уральской трассе

Напомним, пять человек погибли на трассе под Вольском в Саратовской области. Семья — мама, папа и двое детей скончались на месте. Выжила только их трехлетняя дочь. Она была доставлена с травмами в больницу. Установлено, что это была семья главы отдела ведения реестра МУГИСО Свердловской области Галины Пухачевой.