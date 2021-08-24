Водитель фургона погиб после столкновения с грузовиком MAN на уральской трассе

Авария произошла 23 августа около 17.00 в Ачитском районе, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.
54-летний водитель фургона ехал со стороны Перми. Он выехал на встречную полосу по неизвестной причине, где столкнулся с грузовиком MAN.
Сам водитель фургона скончался на месте, а его пассажир и водитель грузовика не пострадали.
Было установлено, что погибший является жителем Курганского района. Он занимался торговлей саженцами на ярмарке в Красноуфимске. Он выехал оттуда в Екатеринбург со своим сыном. Все находившиеся в автомобиле были пристегнуты ремнями безопасности.
Водитель грузовика рассказал сотрудникам ГИБДД, что ехал со стороны Екатеринбурга. Он за рулем в общей сложности находился около трех часов. На дороге неожиданно ему навстречу выехала машина. Он попытался увернуться свернув вправо, однако столкновения избежать не удалось.
Напомним, пять человек погибли на трассе под Вольском в Саратовской области. Семья — мама, папа и двое детей скончались на месте. Выжила только их трехлетняя дочь. Она была доставлена с травмами в больницу. Установлено, что это была семья главы отдела ведения реестра МУГИСО Свердловской области Галины Пухачевой.