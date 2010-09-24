Торфяной пожар на Голом Камне будет потушен сегодня
24 сентября 2010, 11:56ПроисшествияОльга
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Торфяной пожар на Голом Камне будет потушен сегодня. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, сообщил начальник нижнетагильского гарнизона пожарной охраны Олег Полевщиков.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, натерритории региона в течение прошедших суток потушено 57 лесных пожаров,действуют 46 пожаров на общей площади 90,1 га. Из них 37 лесных пожаровна площади 74,7 га, 6 торфяных пожаров на площади 15,4 га. Все пожарылокализованы. Угрозы населенным пунктам нет.
С пламенем борются 389 единиц техники и 1708 человек. В тушении пожаровзадействованы вертолет Ми-8 Уральского регионального центра МЧС РФ исамолет-амфибия Бе-200 МЧС России, накануне сбросившие почти 500 тоннводы на горящие леса Среднего Урала.Сегодня вертолет направлен в Первоуральский городской округ, а самолет -в Невьянский район, сообщает «Уралинформбюро».
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