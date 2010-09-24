Торфяной пожар на Голом Камне будет потушен сегодня

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, натерритории региона в течение прошедших суток потушено 57 лесных пожаров,действуют 46 пожаров на общей площади 90,1 га. Из них 37 лесных пожаровна площади 74,7 га, 6 торфяных пожаров на площади 15,4 га. Все пожарылокализованы. Угрозы населенным пунктам нет.