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Поторопился тагильчанин, не уступил дорогу - в результате авария на Вагонке (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Поторопился тагильчанин, не уступил дорогу - в результате авария на Вагонке (ВИДЕО)

24 сентября 2013, 09:35Происшествия
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