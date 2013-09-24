Поторопился тагильчанин, не уступил дорогу - в результате авария на Вагонке (ВИДЕО)

В редакцию TagilCity.ru поступила запись с видеорегистратора одного из пользователей, который стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия на Вагонке вчера вечером.

Случилось это у универсама в 17:18 часов, по улице Зари. На видеозаписи видно, как водитель Fiat, который уже через пару секунд окажется в аварии, терпеливо пропускает людей на пешеходном переходе. Когда они проходят, то он устремляется вперед, где ему не уступает дорогу автомобиль, выезжающий слева, для которого Fiat - помеха справа. Вследствие чего - авария.