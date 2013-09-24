Поторопился тагильчанин, не уступил дорогу - в результате авария на Вагонке (ВИДЕО)
24 сентября 2013, 09:35Происшествия
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Во время вечернего час-пика в Нижнем Тагиле, как и в любом другом городе случаются частые и, если можно сказать, нелепые аварии, которых с легкостью можно было бы избежать, наберись водители терпения и уважения друг другу.
В редакцию TagilCity.ru поступила запись с видеорегистратора одного из пользователей, который стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия на Вагонке вчера вечером.
Случилось это у универсама в 17:18 часов, по улице Зари. На видеозаписи видно, как водитель Fiat, который уже через пару секунд окажется в аварии, терпеливо пропускает людей на пешеходном переходе. Когда они проходят, то он устремляется вперед, где ему не уступает дорогу автомобиль, выезжающий слева, для которого Fiat - помеха справа. Вследствие чего - авария.
К счастью, в ДТП, кажется, никто не пострадал. Поврежден лишь транспорт. Хорошая цена вечерней спешки?
Видео предоставил пользователь Реутов Д.
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