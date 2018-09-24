32-летний мужчина задержан с героином в Нижнем Тагиле

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23 сентября в 13:30 в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила был задержан мужчина с наркотическими веществами.
Сюжеты: Нижний Тагил
23 сентября около 13:30 в Нижнем Тагиле наряд ГИБДД совместно с сотрудниками госнаркоконтроля задержали местного жителя. Им оказался ранее судимый мужчина 1986 года рождения. При досмотре у задержанного был обнаружен героин общей массой 0,5 грамма.
Возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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