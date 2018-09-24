32-летний мужчина задержан с героином в Нижнем Тагиле

23 сентября около 13:30 в Нижнем Тагиле наряд ГИБДД совместно с сотрудниками госнаркоконтроля задержали местного жителя. Им оказался ранее судимый мужчина 1986 года рождения. При досмотре у задержанного был обнаружен героин общей массой 0,5 грамма.