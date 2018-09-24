Байкер получил тяжелые травмы после столкновения с Nissan в Екатеринбурге
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Ночью с 23 на 24 сентября в Екатеринбурге перекрестке улиц 8 Марта и Авиационной мотоциклист врезался в автомобиль Nissan.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, машина поворачивала на Авиационную, когда мотоцикл врезался ему в бок.
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Байкер госпитализирован с тяжелыми травмами в 24 городскую больницу. У Nissan разбито левое заднее крыло и искорежено колесо. У мотоцикла значительно пострадала рулевая часть, пишет Е1.
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