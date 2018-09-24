Два ВАЗа, баня и квартира сгорели в Нижнем Тагиле 22 и 23 сентября

22 сентября около 11:00 на улице Дружинина, собираясь ехать с семьей за город, хозяйка ВАЗ-2110 обнаружила, что переднее колесо автомобиля повреждено огнем. Прибывшие на место пожарные обнаружили под машиной костровище. Предварительная версия возгорания — поджог.

В этот же день в 17:20 у дома №75 на улице Огнеупорной загорелся ВАЗ-2107. Причиной пожара, по предварительным данным, стало замыкание электропроводки. Пожар на площади 2 кв. м был потушен в течение восьми минут.

Фото: ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО

Ночью с 22 на 23 сентября в коллективном саду «Надежда» в поселке Евстюниха сгорела баня на площади 12 кв. м. Накануне вечером хозяин садового участка топил баню, а ночью, выйдя на улицу, увидел, что она горит. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Фото: ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО