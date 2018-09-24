Отомстил обидчику сына: челябинец избил пятиклассника в школе

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20 сентября в челябинской школе №42 отец второклассника избил ученика пятого класса, который обижал его сына.
По словам очевидцев, на перемене второклассник подвел своего отца к другому ученику и указал на него. Мужчина схватил школьника за шею и, громко ругаясь, начал бить его в живот.
Мальчику удалось вырваться и выбежать на школьный двор, где его задержала жена нападавшего мужчины. Она также приняла участие в расправе над пятиклассником. Избиение прекратилось только после вмешательства учителей.
Пострадавшего школьника увезли в больницу. Его мать написала заявление в полицию. СКР организовал проверку по данному инциденту, сообщает Ura.ru.
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