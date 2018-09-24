Подростки из Нижней Туры приехали в Нижний Тагил на разборки из-за ссоры влюбленных

В Нижнем Тагиле бойцы ОМОН предотвратили массовую подростковую драку.

Силовики задержали 200 тагильских школьников и еще около 100 их сверстников, ехавших в Нижний Тагил из Нижней Туры. Как написал в соцсети один из участников конфликта, парней из Нижней Туры сотрудники ОМОН задержали при выходе из электрички.

Молодые люди от 16 до 20 лет договорились о встрече, чтобы решить конфликт, который возник в интернете.

«Стрелка» должна была состояться в районе Рудника, однако всех подростков развезли по разным отделениям полиции.