Подростки из Нижней Туры приехали в Нижний Тагил на разборки из-за ссоры влюбленных
23 сентября около 100 подростков из Нижней Туры приехали в Нижний Тагил из-за конфликта в интернете. Молодых людей на выходе из электрички задержали сотрудники ОМОН.
В Нижнем Тагиле бойцы ОМОН предотвратили массовую подростковую драку.
Силовики задержали 200 тагильских школьников и еще около 100 их сверстников, ехавших в Нижний Тагил из Нижней Туры. Как написал в соцсети один из участников конфликта, парней из Нижней Туры сотрудники ОМОН задержали при выходе из электрички.
Молодые люди от 16 до 20 лет договорились о встрече, чтобы решить конфликт, который возник в интернете.
«Стрелка» должна была состояться в районе Рудника, однако всех подростков развезли по разным отделениям полиции.
Некоторые из молодых людей даже не знали, из-за чего начался конфликт. Как пишет АН «Между строк», причиной конфликта могла стать переписка между тагильчанкой и молодым человеком из Нижней Туры, в которой возлюбленные поругались. К выяснению отношений подключились приятели молодых людей, что и вылилось в конфликт и договорённость выяснить отношения «город на город».