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Подростки из Нижней Туры приехали в Нижний Тагил на разборки из-за ссоры влюбленных
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подростки из Нижней Туры приехали в Нижний Тагил на разборки из-за ссоры влюбленных

Сегодня, 22:50Происшествия
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