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Пьяный избил до смерти бомжа: подозреваемый задержан в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный избил до смерти бомжа: подозреваемый задержан в Екатеринбурге

Сегодня, 18:05Происшествия
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