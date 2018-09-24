Пьяный избил до смерти бомжа: подозреваемый задержан в Екатеринбурге

Задержанный признался, что ночью на 23 сентября 2018 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь рядом с одним из домов на улице Пехотинцев, вступил в конфликт с незнакомцем. Им оказался мужчина без определенного места жительства. В процессе перепалки подозреваемый нанес пострадавшему множественные удары, в результате которых тот скончался на месте происшествия.