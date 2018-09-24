Пьяный избил до смерти бомжа: подозреваемый задержан в Екатеринбурге

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мужчина 1996 года рождения задержан в Екатеринбурге по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге задержан ранее судимый местный житель 1996 года рождения. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть пострадавшего.
Задержанный признался, что ночью на 23 сентября 2018 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь рядом с одним из домов на улице Пехотинцев, вступил в конфликт с незнакомцем. Им оказался мужчина без определенного места жительства. В процессе перепалки подозреваемый нанес пострадавшему множественные удары, в результате которых тот скончался на месте происшествия.
Следственный отдел СК России по Свердловской области сообщает, что возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется расследование и сбор доказательств.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей