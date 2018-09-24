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Труп месяц пролежал во дворе: свердловчанка зарубила топором родного дядю
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Труп месяц пролежал во дворе: свердловчанка зарубила топором родного дядю

Сегодня, 15:35Происшествия
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