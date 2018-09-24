Труп месяц пролежал во дворе: свердловчанка зарубила топором родного дядю
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51-летняя жительница Тугулымского района осуждена на 8,5 лет за убийство родного дяди. Женщина зарубила родственника топором, пока тот спал, и спрятала труп во дворе, накрыв паласом.
Следствие установило, что в ночь на 31 декабря 2017 года подсудимая поссорилась со своим 65-летним дядей. Когда тот уснул, она взяла топор и несколько раз ударила им по родственнику. Мужчина умер на месте.
Подсудимая вынесла тело во двор накрыла паласом и засыпала снегом. Труп пролежал около месяца. Однако в последствии мужчину через полицию начали искать знакомые. Кроме того, лежащий под паласом труп заметил один из соседей.
Женщина приговорена к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает СКР по Свердловской области.
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