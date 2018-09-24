Ювелирный салон Екатеринбурга был ограблен на сумму в 100 млн рублей

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23 сентября в Екатеринбурге неизвестные ограбили ювелирный салон.
Сюжеты: Екатеринбург
22 сентября в Екатеринбурге на улице Вайнера, 9а злоумышленники ограбили салон с ювелирными изделиями. По неподтвержденной информации, пропало около 12 тыс. украшений на общую сумму в 100 млн рублей.
По факту кражи организована проверка. Пресс-служба УМВД Екатеринбурга сообщает, что точная сумма ущерба устанавливается.
Грабители взломали сигнализацию и проникли внутрь, информируют «Вечерние Ведомости».
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