Под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием семи автомобилей. Один человек погиб
Сегодня, 11:15ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Под Нижним Тагилом на подъезде к Николо-Павловску 24 сентября в 9:15 произошло массовое ДТП. В аварии участвовали два автобуса ЕВРАЗа: один съехал с дороги в кювет, а у второго повреждён бампер. В результате ДТП один человек погиб, двое пострадавших. На месте работают спасатели, ДПС и скорая помощь.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Помимо двух автобусов, в аварии участвовали пять легковых автомобилей. Из-за ДТП на участке дороги образовалась пробка, рассказал TagilCity.ru директор Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил Сергей Копёркин.
На место ДТП выезжала поисково-спасательная служба Центр защиты населения, где на месте они производили аварийно спасательные работы совместно с сотрудниками МЧС,говорит Копёркин.
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В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru оперативный комментарий предоставить не смогли.
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