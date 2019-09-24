В Берёзовском дети с ножами ограбили сверстников

Нападавшие держали в руках ножи, которые купили предположительно в «Галамарте». У первой жертвы они отобрали самокат, а у второй 50 рублей. Родители одного из мальчиков обратились в полицию. В ходе оперативно-розыскных действий полиция 23 сентября установила личности нападавших, их семьи уже поставлены на учёт.