В Берёзовском дети с ножами ограбили сверстников

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Мальчики 8 и 11 лет совершили нападение на двух юных жителей Берёзовского. Они украли у своих жертв самокат и деньги, сообщает ИА «Европейско-азиатские новости».
Нападавшие держали в руках ножи, которые купили предположительно в «Галамарте». У первой жертвы они отобрали самокат, а у второй 50 рублей. Родители одного из мальчиков обратились в полицию. В ходе оперативно-розыскных действий полиция 23 сентября установила личности нападавших, их семьи уже поставлены на учёт.
Украденная вещь возвращена хозяевам, теперь сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность второго пострадавшего, чтобы вернуть ему украденные злоумышленниками денежные средства.
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