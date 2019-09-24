В Екатеринбурге горел Уральский дизель-моторный завод
Сегодня, 09:11ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью в столице Урала 60 спасателей тушили цех Уральского дизель-моторного завода, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сюжеты: Екатеринбург
Площадь пожара составила 500 квадратных метров, горела крыша здания. Открытое горение удалось ликвидировать в 6.15 по местному времени. По данным на 7 часов утра, проводились проливка и разбор сгоревших конструкций. Информации о пострадавших не поступало.
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Причины возгорания устанавливаются.
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