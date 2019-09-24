В Екатеринбурге горел Уральский дизель-моторный завод

Площадь пожара составила 500 квадратных метров, горела крыша здания. Открытое горение удалось ликвидировать в 6.15 по местному времени. По данным на 7 часов утра, проводились проливка и разбор сгоревших конструкций. Информации о пострадавших не поступало.