В Екатеринбурге по факту пропажи журналиста организована доследственная проверка
Сегодня, 10:08ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
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Следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга организована проверка по сообщению о пропаже журналиста Александра Поздеева, сообщает СУ СКР по региону.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительным данным, 23 сентября в 14 часов мужчина на своем автомобиле Renault Logan выехал на работу. После этого мужчина на связь не выходил, его местонахождение неизвестно, телефоны журналиста отключены.
Обладающих какой-либо информацией просят обращаться по телефону 8(343)261-42-27 или в полицию по номеру 02.
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