В Екатеринбурге водитель сбил пожилую велосипедистку и скрылся с места происшествия

Согласно предварительной информации, неустановленный водитель неустановленной машины белого цвета двигался по улице Малышева и допустил наезд на 50-летнюю велосипедистку. Пострадавшую доставили в больницу с переломом ноги. Водитель с места происшествия скрылся.

Напомним, что несколькими неделями ранее на улице Малышева автомобиль протаранил четыре машины, которые стояли на светофоре. В результате два человека погибли.