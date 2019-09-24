В Екатеринбурге водитель сбил пожилую велосипедистку и скрылся с места происшествия
Сегодня, 22:01ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Инцидент произошёл ранним утром 19 сентября на улице Малышева, 53. Инспекторы ГИБДД на данный момент разыскивают людей, которые могли быть свидетелями произошедшего, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
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Согласно предварительной информации, неустановленный водитель неустановленной машины белого цвета двигался по улице Малышева и допустил наезд на 50-летнюю велосипедистку. Пострадавшую доставили в больницу с переломом ноги. Водитель с места происшествия скрылся.
На данный момент сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП и разыскивают очевидцев наезда.
Напомним, что несколькими неделями ранее на улице Малышева автомобиль протаранил четыре машины, которые стояли на светофоре. В результате два человека погибли.
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