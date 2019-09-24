В Екатеринбурге задержаны двое мужчин, напавших с пистолетом на студента

Инцидент произошёл ночью 20 сентября возле дома № 52 на улице Восточной. Двое грабителей, угрожая оружием, забрали телефон у молодого человека. Пострадавший обратился в полицию, и там с его слов был составлен фоторобот злоумышленников.

Через некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей, ранее судимых за аналогичные преступления. Сейчас полиция проверяет их на причастность к другим нападениям, совершённым на территории города. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».