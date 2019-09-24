В Кирове подросток планировал совершить массовое убийство в школе

По информации издания, один из учеников школы планировал провести атаку учебного заведения, применив самодельное взрывное устройство и холодное оружие. Как сообщил омбудсмен Владимир Шабардин, у ребенка были конфликты со сверстниками. О его планах узнали благодаря социальным сетям.