В Кирове подросток планировал совершить массовое убийство в школе
Сегодня, 20:05ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Кирове предотвратили массовое убийство в школе, сообщает РИА Новости.
По информации издания, один из учеников школы планировал провести атаку учебного заведения, применив самодельное взрывное устройство и холодное оружие. Как сообщил омбудсмен Владимир Шабардин, у ребенка были конфликты со сверстниками. О его планах узнали благодаря социальным сетям.
Напомним, что в сентябре в Кушве были задержаны подростки, которые обвинялись в подготовке нападения на школу и техникум. Позднее школьники заявили, что планировали нападение в шуточной форме.
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