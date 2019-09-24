В Нижнем Тагиле на конечной остановке трамвая появилась могила
Сегодня, 11:56ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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В Нижнем Тагиле на трамвайной остановке «Ильича» в Дзержинском районе появилась сооружение, напоминающее могилу. Остановка является конечной и круговой. Прямо в центре кольца, среди деревьев, тагильчане обнаружили кучу камней с деревянной оградой, крестом и искусственными цветами.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
О том, что на трамвайной остановке «Ильича» появилась могила стало известно 23 сентября — сообщение об этом было размещено на сайте «Городской контроль». Размер сооружения — 50×50 сантиметров. В «Тагильском трамвае» заявили, что в ближайшее время сооружение уберут.
Об этом уже известно. Сегодня должны убрать,заявил TagilCity.ru главный инженер «Тагильского трамвая» Сергей Анисимов.
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Недалеко от этого места находится магазин искусственных цветов, кладбище «Пихтовые горы» и храм Воскресения Христова.
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