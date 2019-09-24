В Нижнем Тагиле на конечной остановке трамвая появилась могила

О том, что на трамвайной остановке «Ильича» появилась могила стало известно 23 сентября — сообщение об этом было размещено на сайте «Городской контроль». Размер сооружения — 50×50 сантиметров. В «Тагильском трамвае» заявили, что в ближайшее время сооружение уберут.