В Нижнем Тагиле подросток получила травмы в ДТП на пешеходном переходе
Сегодня, 00:39ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Инцидент произошёл днём 24 сентября возле дома № 6а по улице Металлургов. Участниками стали водитель автомобиля Daewoo Nexia и несовершеннолетняя девочка-пешеход, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 15:05 женщина-водитель Daewoo Nexia совершила наезд на девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Позже хозяйка автомобиля пояснила, что когда въезжала на переход, не заметила идущего по нему ребёнка.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Девочку с диагнозом «закрытый перелом левой голени» после оказания медицинской помощи отпустили домой. В результате освидетельствования установлено, что водитель в момент ДТП была трезва. По факту получения травмы несовершеннолетним ведётся проверка сотрудниками дорожной полиции.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей