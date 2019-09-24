В Нижнем Тагиле пьяный водитель ВАЗ-2110 протаранил иномарку

По словам очевидцев, на большой скорости машина ВАЗ-2110 въехала в Hyundai Creta. Свидетели утверждают, что водитель отечественного автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения. Не пристегнутый пассажир пробил головой лобовое стекло.