В Нижнем Тагиле пьяный водитель ВАЗ-2110 протаранил иномарку
Сегодня, 10:12ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле на Вагонке 23 сентября в 22:23 произошло ДТП по улице Ильича у дома №14, сообщают очевидцы в группе ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online).
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам очевидцев, на большой скорости машина ВАЗ-2110 въехала в Hyundai Creta. Свидетели утверждают, что водитель отечественного автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения. Не пристегнутый пассажир пробил головой лобовое стекло.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Hyundai находились дети, пристегнутые ремнями безопасности в детских креслах. Маленькие пассажиры не пострадали.
На место ДТП прибыли сотрудники скорой помощи и ГИБДД.
Автомобиль ВАЗ-2110 отправили на штрафстоянку.
В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru оперативный комментарий предоставить не смогли .
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей