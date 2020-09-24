В Екатерибурге суд избрал меру пресечения экс-зампреду банка «Кольцо Урала»

В Екатерибурге суд избрал меру пресечения экс-зампреду банка «Кольцо Урала»

Сегодня, 18:05ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В столице Урала суд отправил под арест бывшего заместителя председателя банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева, пишет 66.ru.

После возбуждения дела, Коноплев попытался скрыться от следствия. Он отключил телефон и уехал к другу в Сысерть. Товарищ снабдил его другим средством связи и отвез на квартиру в Екатеринбурге, о которой никто не знал.

Суд Ленинского района Екатеринбурга арестовал его на один месяц и 25 дней. Содержать обвиняемого будут в Исправительной колонии №13 в Нижнем Тагиле.

В суде о мере пресечения в виде ареста просила сторона обвинения. Защита требовала отпустить под залог, так как уровень дохода обвиняемого превышает один миллион рублей в месяц.

Напомним, Коноплев обвиняется в даче взятки в отношении ООО «ФОРЭС». Эта организация получила в банке 500 миллионов рублей.

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