В Екатерибурге суд избрал меру пресечения экс-зампреду банка «Кольцо Урала»

После возбуждения дела, Коноплев попытался скрыться от следствия. Он отключил телефон и уехал к другу в Сысерть. Товарищ снабдил его другим средством связи и отвез на квартиру в Екатеринбурге, о которой никто не знал.
Суд Ленинского района Екатеринбурга арестовал его на один месяц и 25 дней. Содержать обвиняемого будут в Исправительной колонии №13 в Нижнем Тагиле.
В суде о мере пресечения в виде ареста просила сторона обвинения. Защита требовала отпустить под залог, так как уровень дохода обвиняемого превышает один миллион рублей в месяц.
Напомним, Коноплев обвиняется в даче взятки в отношении ООО «ФОРЭС». Эта организация получила в банке 500 миллионов рублей.