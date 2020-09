В Екатерибурге суд избрал меру пресечения экс-зампреду банка «Кольцо Урала»

В столице Урала суд отправил под арест бывшего заместителя председателя банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева, пишет 66.ru.

После возбуждения дела, Коноплев попытался скрыться от следствия. Он отключил телефон и уехал к другу в Сысерть. Товарищ снабдил его другим средством связи и отвез на квартиру в Екатеринбурге, о которой никто не знал. Суд Ленинского района Екатеринбурга арестовал его на один месяц и 25 дней. Содержать обвиняемого будут в Исправительной колонии №13 в Нижнем Тагиле. В суде о мере пресечения в виде ареста просила сторона обвинения. Защита требовала отпустить под залог, так как уровень дохода обвиняемого превышает один миллион рублей в месяц. Напомним, Коноплев обвиняется в даче взятки в отношении ООО «ФОРЭС». Эта организация получила в банке 500 миллионов рублей. В Екатеринбурге ФСБ задержала экс-зампреда банка «Кольцо Урала»

