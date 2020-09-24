В Кольцово экипажу самолета пришлось вызывать полицию из-за дебошира на борту

Ранее в Екатеринбурге был задержан мужчина, который пытался ограбить таксиста, а также угрожал ему оружием. По словам таксиста, пассажир во время поездки достал предмет, похожий на оружие и приставил к голове водителя. Он начал требовать заехать в ломбард, а потом доставить его в Среднеуральск.