В Кольцово экипажу самолета пришлось вызывать полицию из-за дебошира на борту

23 сентября поздно вечером в аэропорту Кольцово экипаж самолета, прибывшего в Екатеринбург из Симферополя, вызвал наряд полиции из-за буйного пассажира на борту, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Сотрудниками линейного отела транспортной полиции был задержан нетрезвый 42-летний свердловчанин, который высказывал окружающим угрозы и нецензурно выражался. Как рассказали пассажиры, во время полета мужчина кричал, что всех убьет и зарежет. Буйный пассажир был доставлен в дежурную часть до вытрезвления. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Он будет привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Свою вину мужчина признал. Ранее в Екатеринбурге был задержан мужчина, который пытался ограбить таксиста, а также угрожал ему оружием. По словам таксиста, пассажир во время поездки достал предмет, похожий на оружие и приставил к голове водителя. Он начал требовать заехать в ломбард, а потом доставить его в Среднеуральск. В Екатеринбурге задержан пассажир такси за попытку ограбления и угрозы

