В Нижнем Тагиле из пожара вынесли женщину-инвалида без признаков жизни

В Нижнем Тагиле из пожара вынесли женщину-инвалида без признаков жизни

Сегодня, 16:37ПроисшествияPhoto: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила
Ночью 24 сентября в Нижнем Тагиле произошел пожар в частном доме на улице Хохрякова, пострадала женщина-инвалид, сообщили в надзорном ведомстве.

Вызов поступил на пульт в 00.24. На место прибыли две пожарные машины. Сотрудники МЧС не увидели горения, из признаков был только запах дыма. Он привел пожарных в соседний дом, где из задымленной комнаты они вынесли женщину-инвалида. На этот момент она уже не подавала признаков жизни.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пожар потушили за четыре минуты. Вызов пострадавшая совершила сама, но перепутала номер дома. По факту происшествия проводится проверка.

Еще один пожар произошел 23 сентября в коллективном саду Уралхимпласта №1. Частный дом загорелся в тот момент, когда хозяев в нём не было. Огонь ликвидировали за 14 минут. Повреждены крыша, перекрытия между этажами и стены дома. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. В тушении принимали участие две пожарных машины и семь человек личного состава. Предварительной причиной считается замыкание электропроводки.

20 сентября на трассе под Нижним Тагилом загорелась фура. Водитель услышал хлопок под капотом, а когда остановился, огонь уже разгорелся. В тушении участвовали два пожарных расчета и пять спасателей. Горение удалось устранить за две минуты.

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