В Нижнем Тагиле из пожара вынесли женщину-инвалида без признаков жизни

Вызов поступил на пульт в 00.24. На место прибыли две пожарные машины. Сотрудники МЧС не увидели горения, из признаков был только запах дыма. Он привел пожарных в соседний дом, где из задымленной комнаты они вынесли женщину-инвалида. На этот момент она уже не подавала признаков жизни.