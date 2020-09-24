Зажало в салоне: в Нижнем Тагиле «Лада» влетела в фонарный столб

Зажало в салоне: в Нижнем Тагиле «Лада» влетела в фонарный столб

Сегодня, 18:57ПроисшествияPhoto: МБУ «Центр защиты населения»
Спасатели Нижнего Тагила помогли пассажиру, зажатому в автомобиле после аварии, сообщает МБУ Центр защиты населения города.

Сегодня в 16.30 в диспетчерскую службу поступил звонок, что на улице Фестивальной водитель автомобиля «Лада Ларгус» врезался в фонарный столб. Он не справился с управлением.

В результате аварии пассажир автомобиля оказался зажатым в салоне транспортного средства.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они извлекли пострадавшего при помощи специального оборудования и передали его врачам скорой помощи.

Напомним, накануне в Нижнем Тагиле женщина-водитель на Гальянке также не справилась с управлением при повороте, она сбила дорожные знаки.

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