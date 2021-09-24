Екатеринбурженка Ирина Гальчук погибла при восхождении на Эльбрус

Девушке было 32 года. По словам подруги, Ирина впервые пыталась покорить Эльбрус, пишет Е1. Она планировала подняться на вершину летом, однако передумала и отложила мероприятие на осень.
Редакция TagilCity.ru приносит соболезнования родным и близким Ирины.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 24 сентября. Группа из 19 туристов-любителей попала в буран с ветров до 70 метров в секунду, мокрый снег и снижение температуры воздуха до -20 градусов. Видимость далее одном метра отсутствовала. Пятеро участников группы скончались.