Пассажиры погибли: иномарка врезалась в фургон из-за тумана на свердловской трассе

Пассажиры погибли: иномарка врезалась в фургон из-за тумана на свердловской трассе
Пассажиры погибли: иномарка врезалась в фургон из-за тумана на свердловской трассе
Сегодня, 13:11ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
Водитель Subaru из-за тумана врезался в фургон на Свердловской трассе. В результате погибли два пассажира.

Происшествие случилось на 102-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган утром 24 сентября, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

Установлено, что 55-летний водитель Subaru Legacy Outback из-за тумана не смог оценить расстояние до ехавших впереди автомобилей. Это привело к столкновению с фургоном ГАЗ, в котором перевозились туши животных.

53-х и 56-летний пассажиры скончались на месте аварии. Водитель получил травмы и был госпитализирован в больницу Каменска-Уральского.

Сотрудники ГИБДД установили, что погибшие и пострадавший являются жителями Курганской области. Они ехали в Екатеринбург.

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