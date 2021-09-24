Планировавший нападение на школу молодой человек задержан в Красноярском крае

Планировавший нападение на школу молодой человек задержан в Красноярском крае
Планировавший нападение на школу молодой человек задержан в Красноярском крае
Сегодня, 12:51ПроисшествияФото: 1МI
Молодого человека задержали по подозрению в подготовке нападения на одну из школ Красноярского края. Следственный комитет России проверяет информацию из соцсетей о готовящихся или планирующихся нападениях на школы страны.

24 сентября 2021 года руководитель СКР Александр Бастрыкин заявил о том, что предотвращено нападение на одну из школ Красноярского края, сообщает «Областная газета».

В Красноярске задержан молодой человек, который намеревался совершить массовый расстрел людей, подобно Тимуру Бекмансурову, атаковавшему Пермский университет 20 сентября 2021 года.

Как только где-то происходят трагедии, подобные расстрелу людей в Пермском университете, как у стрелков появляются поклонники и единомышленники,рассказал Бастрыкин.

Главный следователь РФ также рассказал о работе в соцсетях, проводимой правоохранителями для недопущения повторения массовых атак на людей вооруженными преступниками. Следователи проверяют информацию о готовящихся нападениях на людей в Ростове-на-Дону и Волгограде.

Напомним, 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил массовый расстрел людей в кампусе Пермского университета 20 сентября 2021 года. Нападавший успел застрелить 5-х студентов и преподавателя, прежде чем он был ранен и задержан сотрудником ДПС. По последним данным еще 43 человека получили ранения и травмы.

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