Планировавший нападение на школу молодой человек задержан в Красноярском крае

Молодого человека задержали по подозрению в подготовке нападения на одну из школ Красноярского края. Следственный комитет России проверяет информацию из соцсетей о готовящихся или планирующихся нападениях на школы страны.

24 сентября 2021 года руководитель СКР Александр Бастрыкин заявил о том, что предотвращено нападение на одну из школ Красноярского края, сообщает «Областная газета». В Красноярске задержан молодой человек, который намеревался совершить массовый расстрел людей, подобно Тимуру Бекмансурову, атаковавшему Пермский университет 20 сентября 2021 года. Как только где-то происходят трагедии, подобные расстрелу людей в Пермском университете, как у стрелков появляются поклонники и единомышленники,рассказал Бастрыкин. Главный следователь РФ также рассказал о работе в соцсетях, проводимой правоохранителями для недопущения повторения массовых атак на людей вооруженными преступниками. Следователи проверяют информацию о готовящихся нападениях на людей в Ростове-на-Дону и Волгограде. Напомним, 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил массовый расстрел людей в кампусе Пермского университета 20 сентября 2021 года. Нападавший успел застрелить 5-х студентов и преподавателя, прежде чем он был ранен и задержан сотрудником ДПС. По последним данным еще 43 человека получили ранения и травмы. Стрельба в Пермском университете: как это было

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter