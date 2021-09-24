После пропажи в Екатеринбурге подполковника из Елани возбуждено уголовное дело

После пропажи в Екатеринбурге подполковника из Елани возбуждено уголовное дело
После пропажи в Екатеринбурге подполковника из Елани возбуждено уголовное дело
Сегодня, 12:21ПроисшествияФото: 1MI
По факту пропажи подполковника из Елани Александра Вяткина возбуждено уголовное дело. Происшествие случилось 14 сентября.

В тот день подполковник покинул воинскую часть. Он должен был поехать в поселок Еланский, однако так и не дошел до остановки. Полиция предполагает, что мужчина мог стать жертвой криминальных посягательств, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

Жена пропавшего Юлия, ранее рассказала, что супруг вышел из части и пошел в сторону остановки. Однако пешеходный переход к ней он не перешел, а повернул в другую сторону. Это было установлено по камерам наблюдения. Супруга уточнила, что такси мужчина не вызывал, а оба его телефона отключены.

Женщина обратилась с заявлением в полицию, но поиски не принесли результатов.

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