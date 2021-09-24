СК предъявил обвинение мужчине за попытку убийства жены в Екатеринбурге

Обвинение предъявлено екатеринбуржцу, подозреваемому в покушении на убийство своей жены, сообщает E1.
Мужчине грозит до 11 лет лишения свободы, пострадавшая Нина Трифонова заново учится ходить и пытается оформить инвалидность.
Несколько лет следователи отказывали в возбуждении уголовного дела, заявляя, что произошедшее является несчастным случаем. Лишь после вмешательства главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дело сдвинулось.
Напомним, в конце декабря 2018 года екатеринбурженка Нина Трифонова упала с балкона 4-го этажа в Екатеринбурге. С ее слов, с балкона ее выбросил муж из-за ревности.