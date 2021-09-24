Суд арестовал обвиняемого в убийстве Полины Титовой и 4-летних близнецов в Кировграде

38-летний обвиняемый в убийстве и сожжении семьи Титовых в Кировграде Виталий Насртдинов арестован на два месяца по решению суда.

Следствие предъявило обвинение неоднократно судимому Виталию Насртдинову по п. п.«а», «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних), сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Сапегин. Решением суда обвиняемый арестован до 22 ноября текущего года. Дело о зверском убийстве семьи Титовых находится на личном контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина. Напомним, прощание со зверски зарезанными и сожженными Полиной Титовой и 4-летними «близнецами-ангелочками» пройдет 25 сентября 2021 года в городском морге Кировграда с 12.00 до 13.00. Названа дата прощания с убитой и сожженной в Кировграде матери с близнецами

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