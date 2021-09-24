«Тихо умирали»: старший гид раскрыл подробности гибели пятерых туристов на Эльбрусе

Старший гид компании, организовывающей восхождение на Эльбрус, раскрыл подробности гибели пяти человек. Они состояли в группе из двадцати трех альпинистов, которая попала в бурю.

По словам Дениса, причиной трагедии стало стечение обстоятельств: резкое понижение давления и сильный ураган. Предыдущие группы спустились и не застали природное явление. Из отчета коллег гида следует, что одной девушке стало плохо, когда группа вышла на плато. Один из помощников-профессионалов Игорь пристегнул ее к себе и пошел спускаться вниз. Остальная группа начала подниматься к вершине. Однако когда группа вернулась к спуску, начались проблемы. Девушке, который первой стало хуже, умерла на руках у гида. Тогда Игорь вызвал МЧС и сообщил о происходящем на базу. В это время основная группа находилась выше. В процессе спуска один из участников сломал ногу, тогда группа остановилась, чтобы оказать первую помощь, пишет Е1. Это тоже сыграло важную роль, время было потеряно. Ураган нарастал, давление падало,объяснил Денис. Трое участников начали чувствовать себя хуже, двое потеряли сознание и умерли. Тогда гид поделил всех на группы — на быстрых и медленных. Спасатели МЧС встретили данные группы. Во второй оказались двое альпинистов, которые также потеряли сознание. Их погрузили на носилки и спустили к базе, однако они все равно скончались. Все пятеро погибших участников просто теряли сознание и тихо умирали. Это внешнее воздействие плюс переохлаждение. Это трагическое стечение обстоятельств,подчеркнул Денис. Напомним, о пропаже альпинистов из 11 регионов России стало известно в ночь на 24 сентября. Спасательная операция длилась несколько часов, в ней принимали участие около 70 спасателей и 16 единиц спецтехники. В группе находился 37-летний екатеринбуржец Дмитрий Парахин и 32-летняя жительница уральской столицы Ирина Гальчук. Мужчина был доставлен спасателями в лагерь, девушка погибла. Екатеринбурженка Ирина Гальчук погибла при восхождении на Эльбрус

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