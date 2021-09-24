Уголовное дело возбуждено после гибели екатеринбурженки на Эльбрусе

Следственный комитет России по республике Кабардино-Балкария возбудил уголовное дело по факту гибели пятерых человек на Эльбрусе, сообщает E1.
В ночь на 24 сентября 2021 года группа альпинистов, состоящая из 23 человек, начала подъем к вершине Эвереста. В пути четыре человека отказались от восхождения и вернулись в лагерь, остальные 19 продолжили путь.
В какой-то момент погода резко ухудшилась, поднялся ветер до 70 метров в секунду при -20 °C и пошел мокрый снег. Альпинисты провалились в стометровую расселину, многие получили переломы и травмы. У всех выживших имеются обморожения.
В группе находился 37-летний екатеринбуржец Дмитрий Парахин и 32-летняя жительница уральской столицы Ирина Гальчук. Мужчина был доставлен спасателями в лагерь, девушка погибла.
Напомним, о пропаже альпинистов-любителей из 11 регионов России стало известно в ночь на 24 сентября 2021 года. Спасательная операция длилась несколько часов, в ней принимали участие около 70 спасателей и 16 единиц спецтехники.