Зарезал мать с двумя «ангелочками» и сжег: все о тройном убийстве в Кировграде

22 сентября 2021 года всю Россию потрясла новость: в провинциальном уральском городке Кировград, при разборе пожара в квартире, были обнаружены тела женщины и двух детей с признаками насильственной смерти, сообщает E1.
У женщины обнаружилась прижизненная травма головы, 4-летним близнецам перерезали горло. Оперативники по «горячим следам» установили и задержали предполагаемого убийцу: им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, 38-летний житель Кировграда Виталий Насртдинов.
Убийца был знаком с будущими жертвами около месяца, в день расправы он пришел к ним в гости со сладостями и алкоголем. После употребления спиртного, между взрослыми случился конфликт, в результате которого Насртдинов сначала убил 36-летнюю Полину Титову, затем перерезал горло двум мальчикам-близнецам.
Примечательно, что сам убийца является многодетным отцом, у него самого их четверо. Правда, он никак не принимал участие в их судьбе и даже был осужден за злостное уклонение от уплаты алиментов.
Уже на первых допросах уральский душегуб дал признательные показания, для проведения следственного эксперимента его доставили на место преступления. Чтобы обеспечить его безопасность и спасти от самосуда толпы, правоохранители оцепили несколько прилегающих улиц и дворов. Сам убийца был в бронежилете и каске, его сопровождали не менее 15 оперативников.
Из показаний задержанного следует, что после расправы над семьей, он поджог квартиру и отправился в магазин за новой порцией спиртного, после чего спокойно выспался у себя дома и отправился на работу. На автомойке, где работал убийца, его и задержали оперативники. Из квартиры убитой он также похитил мобильный телефон и несколько ювелирных украшений.
Погибшая Полина Титова работала в детском саду воспитателем, с бывшим супругом она развелась 2 года назад. Близнецам было 4 года. Соседи и знакомые называют их «двумя ангелочками».
Напомним, резонансное убийство матери и двух детей произошло в Кировграде 22 сентября 2021 года. Их изрезанные ножом тела обнаружили спасатели после разбора пожара в квартире, где произошло тройное убийство.